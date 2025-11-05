Yeni Şafak
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nun ardından ölü sayısı 60'ın üzerine çıktı

13:045/11/2025, Çarşamba
AA
Filipinler'in Cebu eyaletindeki Talisay kentinde, Kalmaegi tayfununun neden olduğu sel nedeniyle sayısız ev enkaza dönüştü. Tino olarak da bilinen güçlü Kalmaegi tayfunu, 4 Kasım'da şiddetli yağmurlar ve güçlü rüzgarlarla karaya ulaştıktan sonra, felaket getiren yıkımlar yaşattı ve en az 66 kişinin ölümüne neden olduğu biliniyor. Tayfun, özellikle Cebu ve Leyte olmak üzere, adaların birçok bölgesinde sel baskınlarına neden oldu. Arama urtarma ve yardım çalışmaları, ülkenin afet bölgelerinde devam ediyor. Küresel iklim değişikliğinin kötüleşmesi nedeniyle, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesini vuran 20. tayfun oldu.

