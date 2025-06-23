Filistinli aktivist Halil: Halkımın haklarını savunuyordum

Halil, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'e desteği "bastırmayı" hedeflediğini ancak başarısız olduğunu kaydederek, destek gösterileriyle "antisemitik bir şey yaptığını" düşünmediğini dile getirdi."Halkımın haklarını savunuyordum. Bir soykırımın sona ermesini destekliyordum. Ben ve diğer öğrencilerin ödediği okul harcının silah üreticilerine yatırım olarak gitmemesini destekliyordum. Bunun neresi antisemitik?" ifadelerini kullanan Halil, ABD'ye ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu bilerek geldiğini söyledi.