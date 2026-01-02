Gazze’de bitmeyen çilesi: Filistinliler derme çatma çadırlarda soğuk hava koşullarıyla mücadele ediyor

Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, İsrail’in abluka ve yardım engelleri altında yaşam mücadelesi veren on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barınma koşullarını çökme noktasına getirirken, çadır kampların su altında kalması insani krizi daha da derinleştirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde, temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda hayata tutunurken, soğuk hava koşullarıyla mücadele ediyor.

