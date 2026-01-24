Yeni Şafak
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı

08:4524/01/2026, Cumartesi
G: 23/01/2026, Cuma
AA
İsrail’in Gazze Şeridi’ne sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi sürüyor. Bir hayır kurumu, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilere sıcak yemek dağıttı. Yemekten almak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli soğuk havaya rağmen bölgede yoğunluk oluşturdu.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
