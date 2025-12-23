Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de saldırıda yaralanan 4 yaşındaki Rawan’ın protez umudu

Gazze’de saldırıda yaralanan 4 yaşındaki Rawan’ın protez umudu

12:4323/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber

İsrail’in saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze’den Bureyc Mülteci Kampı’na göç etmek zorunda kalan 4 yaşındaki Rawan el-Masri, sığındıkları dedesinin evinin hedef alınması sonucu ailesinden bazı fertlerini kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan Rawan’ın bacağı ampute edilirken, babası da bir gözünü kaybetti. Saldırı anında kucağında bulunan oyuncağının da zarar gördüğü Rawan, bugün tekerlekli sandalyesinde anaokulundaki yaşıtlarını izliyor. Tedavi ve protez umuduyla yaşama tutunmaya çalışan Rawan’a, babasının tedavi için yurt dışına gitmesi nedeniyle annesi bakıyor.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş ve kadrolar belli mi?