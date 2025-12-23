Gazze’de saldırıda yaralanan 4 yaşındaki Rawan’ın protez umudu

İsrail’in saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze’den Bureyc Mülteci Kampı’na göç etmek zorunda kalan 4 yaşındaki Rawan el-Masri, sığındıkları dedesinin evinin hedef alınması sonucu ailesinden bazı fertlerini kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan Rawan’ın bacağı ampute edilirken, babası da bir gözünü kaybetti. Saldırı anında kucağında bulunan oyuncağının da zarar gördüğü Rawan, bugün tekerlekli sandalyesinde anaokulundaki yaşıtlarını izliyor. Tedavi ve protez umuduyla yaşama tutunmaya çalışan Rawan’a, babasının tedavi için yurt dışına gitmesi nedeniyle annesi bakıyor.

