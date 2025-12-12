Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

"Hala 18 bin 500'den fazla hasta tahliye edilmeyi bekliyor"





Soğuk ve yağışlı kış mevsiminin başladığına, su ve sanitasyon sistemlerinin ciddi şekilde bozulmasıyla birlikte insanların hastalıklara karşı daha da savunmasız hale geldiğine dikkati çeken Peeperkorn, "Binlerce aile, koruyucu bariyer bulunmayan alçak veya enkaz dolu kıyı bölgelerinde barınıyor. Son 24 saatte şiddetli yağmurlar nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Bu durum, gidecek güvenli yeri olmayan ailelerin karşı karşıya kaldığı yaşamı tehdit eden koşulları vurguluyor." ifadesini kullandı.



