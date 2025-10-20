Yeni Şafak
Gazze'deki çocuklar iki yılın ardından hayatta kalma mücadelesi veriyor

14:04 20/10/2025, Pazartesi
İki yılı aşkın süredir devam eden savaş ve yıkımın ardından Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda yaşayan çocuklar, eğitim ve oyundan uzak, insanca yaşamın en temel haklarından mahrum bırakıldı. Çocukların tek uğraşı, yardım noktalarındaki uzun kuyruklarda beklemek, su taşımak ve ailelerine destek olabilmek için odun ile karton toplamak oldu.

