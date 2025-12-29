Gazze'deki Nuseyrat Kampı’nda yıkımın gölgesinde günlük yaşam: Soğuk hava koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan yerinden edilmiş çok sayıda aile, derme çatma çadırlar ve ağır hasarlı binalarda soğuk hava koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.
#Gazze
#Nuseyrat Kampı
#Filistin