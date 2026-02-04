Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'ye ambulans ve yardım tırlarının geçişi devam ediyor

Gazze'ye ambulans ve yardım tırlarının geçişi devam ediyor

11:454/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Mısır Sağlık Bakanlığı'na ait ambulanslar Gazze'deki Filistinli hastaların sevki ve olası ihtiyaçlar için Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafında hazır bekliyor.

#Gazze
#Han Yunus
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırşehir kura çekilişi CANLI İZLE: 1633 sosyal konut Kırşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi