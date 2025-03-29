Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: İşte dünyanın en uzun kuyruklu kedisi

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: İşte dünyanın en uzun kuyruklu kedisi

11:1729/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

ABD'de yaşayan ‘Pugsley Addams' isimli kedi, Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘dünyanın en uzun kuyruklu kedisi' ünvanını kazandı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi kedi Pugsley Addams, 'dünyanın en uzun kuyruklu kedisi' ünvanını kazandı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Pugsley'nin sahibinin kedisinin kuyruğunun diğer kedilere kıyasla uzun olduğunu fark ederek başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Yapılan resmi ölçümün ardından Pugsley'nin kuyruk rekoru tescillendi.

Pugsley'nin kuyruğu, yapılan ölçümde 46,99 santimetre olarak kaydedildi.

#ABD
#Minnesota
#Kedi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü oruç tutmanın sevabı, fazileti ve önemi nedir?