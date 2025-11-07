Han Yunus’ta yıkılan cami evsiz kalan Filistinlilerin sığınağına dönüştü

İsrail'in düzenlediği saldırılarda evleri ve sığındıkları okul yıkılan Filistinli aileler, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer Han Yunus kentindeki Usame bin Zeyd Camisi’nin enkazına sığındı. İsrail saldırısında neredeyse tamamı yıkılan caminin enkazı arasında yaşamaya çalışan aileler, zor koşullara rağmen soğuk hava ve devam eden saldırılar karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

1 /28

2 /28

3 /28

4 /28

5 /28

6 /28

7 /28

8 /28

9 /28

10 /28

11 /28

12 /28

13 /28

14 /28

15 /28

16 /28

17 /28

18 /28

19 /28

20 /28

21 /28

22 /28

23 /28

24 /28

25 /28

26 /28

27 /28