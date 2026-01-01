Han Yunus’taki Asda Eğlence Parkı çadır kente dönüştü

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısında bulunan Asda Eğlence Parkı’nda, oyun alanlarının yerini İsrail saldırılarında evlerini kaybeden Filistinlilerin kurduğu çadırlar aldı. Bir dönem çocukların oyun oynadığı, ailelerin ve okul gezilerinin uğrak noktası olan parkta, saldırılar sonucu tahrip edilen salıncak ve oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

1 /31

2 /31

3 /31

4 /31

5 /31

6 /31

7 /31

8 /31

9 /31

10 /31

11 /31

12 /31

13 /31

14 /31

15 /31

16 /31

17 /31

18 /31

19 /31

20 /31

21 /31

22 /31

23 /31

24 /31

25 /31

26 /31

27 /31

28 /31

29 /31

30 /31