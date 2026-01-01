Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Han Yunus’taki Asda Eğlence Parkı çadır kente dönüştü

Han Yunus’taki Asda Eğlence Parkı çadır kente dönüştü

10:551/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısında bulunan Asda Eğlence Parkı’nda, oyun alanlarının yerini İsrail saldırılarında evlerini kaybeden Filistinlilerin kurduğu çadırlar aldı. Bir dönem çocukların oyun oynadığı, ailelerin ve okul gezilerinin uğrak noktası olan parkta, saldırılar sonucu tahrip edilen salıncak ve oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

#gazze
#Filistin
#Han Yunus
#ÇADIR
#Asda Eğlence Parkı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Düzce'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Düzce'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları