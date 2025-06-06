Avrupa Birliği, milyonlarca evin mutfağında yer alan ünlü İtalyan makarna markası Barilla’nın bir ürününde sağlık için tehlikeli seviyede kurşun tespit etti. Son tüketim tarihi 1 Mart 2026 olan ve I13446624 parti numaralı ürünler, raflardan kaldırılıyor.
AB’nin hızlı alarm sistemi RASFF, “Integrale Vollkorn Penne Rigate” adlı tam buğday makarnasının 500 gramlık paketlerinde yüksek kurşun oranı bulunduğunu açıkladı.
Ürün, özellikle Almanya’daki Kaufland ve Lidl mağazalarında satılıyordu.
Son tüketim tarihi 1 Mart 2026 olan ve I13446624 parti numaralı ürünler, raflardan kaldırılıyor.
Yetkililer, tüketicilere “Kesinlikle tüketmeyin ve fiş olmadan dahi aldığınız mağazaya iade edin” çağrısı yaptı. İsveç’teki yetkililer de durumdan haberdar edildi ve sürece dahil oldu.
Barilla’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Uzmanlar, kirlenmenin hammadde kaynaklı mı yoksa üretim aşamasındaki teknik sorunlardan mı kaynaklandığını araştırıyor. Avrupa’daki gıda güvenliği otoriteleri ile firma birlikte çalışarak benzer risklerin önüne geçmeye çalışıyor.
Peki, kurşun neden bu kadar tehlikeli? Kurşun vücutta birikerek baş ağrısı, halsizlik, kansızlık, sindirim sorunları, sinirlilik ve kısırlık gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.
Sinir sistemi, böbrek ve kan yapımı üzerinde kalıcı hasarlara sebep olabiliyor. Uzmanlar özellikle çocuklar ve hamile kadınların kurşuna karşı daha hassas olduğunu vurguluyor.
Barilla Türkiye'den açıklama geldi
Şirketten yapılan açıklamada; "Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır.
Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.
Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir.
Bununla birlikte, Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye’de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğday makarnalarını Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır.
Barilla'da ürün kalitesi ve güvenliği en öncelikli konudur. Şirket, her yıl gerçekleştirdiği 4 milyondan fazla analizle bunu sağlamaya çalışmakta, düzenli olarak kalite ve gıda güvenliği göstergelerini takip etmektedir."