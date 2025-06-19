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İran devlet televizyonu düşürülen İsrail SİHA'sına ait olduğu belirtilen görüntüleri yayımladı

İran devlet televizyonu düşürülen İsrail SİHA'sına ait olduğu belirtilen görüntüleri yayımladı

14:5919/06/2025, Thursday
AA
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İran, İsfahan'ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail'e ait "Hermes 900" silahlı insansız hava aracının (SİHA) görüntülerini yayımladı. Hermes 900 tipi olduğu kaydedilen İHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş olduğu aktarılan füze olduğu kaydedildi.

Devlet televizyonun haberine göre, hava savunma birlikleri İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail SİHA'sını düşürdü.

Hermes 900 tipi olduğu kaydedilen İHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş olduğu aktarılan füze olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla, İran'da bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamada, gece İsrail İHA'sının İran hava sahasında karadan havaya füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Vurulan İHA'nın İran sınırları içerisine düştüğü aktarılan açıklamada, hava aracından "bilgi sızdırılması riskinin olmadığı" savunuldu.

İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynakları, İsrail'e ait 4 savaş uçağı ve birçok İHA ile SİHA düşürdüklerini duyurmuştu. Ancak düşürüldüğü söylenen uçaklara ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.

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