İran devlet televizyonu düşürülen İsrail SİHA'sına ait olduğu belirtilen görüntüleri yayımladı

İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynakları, İsrail'e ait 4 savaş uçağı ve birçok İHA ile SİHA düşürdüklerini duyurmuştu. Ancak düşürüldüğü söylenen uçaklara ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.