İran'ın düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv'e düşen şarapnel parçası araçlara hasar verdi

İran'ın ABD-İsrail'in düzenlediği saldırılara karşı yaptığı misillemede, atılan bir füzenin şarapnel parçası Tel Aviv'e düşerek araçlarda hasar oluşmasına neden oldu.

2 /20 İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, önleme sırasında şarapnel parçalarının Tel Aviv ve çevresindeki bazı bölgelere düştüğünü duyurdu.

3 /20 Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Tel Aviv, Givat Shmuel, Ramat Gan, Petah Tikva, Bnei Brak ve Rosh Haayin bölgelerine ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

