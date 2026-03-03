İran'ın düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv'e düşen şarapnel parçası araçlara hasar verdi

İran'ın ABD-İsrail'in düzenlediği saldırılara karşı yaptığı misillemede, atılan bir füzenin şarapnel parçası Tel Aviv'e düşerek araçlarda hasar oluşmasına neden oldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, önleme sırasında şarapnel parçalarının Tel Aviv ve çevresindeki bazı bölgelere düştüğünü duyurdu.
Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Tel Aviv, Givat Shmuel, Ramat Gan, Petah Tikva, Bnei Brak ve Rosh Haayin bölgelerine ekiplerin sevk edildiği belirtildi.