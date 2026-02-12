İspanyol çiftçiler AB-Mercosur anlaşmasına karşı Madrid'de traktörleriyle eylem yaptı

İspanyol çiftçilerden Eusebia Palomo "Siyasetçilerin, biz tarım işçilerini bir bozuk para gibi kullandığını düşünüyoruz. Gıda ürünleri hakkında müzakere olmaz. Bu, haksız bir rekabet. En önemli olan kendi kendimize yetebilmemizdir. Eğer Mercosur ile anlaşma olursa bu, sona erer." dedi.







