İsrail-İran çatışmaları nedeniyle Taba Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçişler

İsrail ile İran arasında süren çatışmalar nedeniyle bazı İsrailliler ile yabancı uyruklular, İsrail-Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'nı kullanarak Mısır tarafına geçti.

1 /29 İsrail ile İran arasında süren çatışmalar nedeniyle bazı İsrailliler ile yabancı uyruklular, İsrail-Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'nı kullanarak Mısır tarafına geçti.

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