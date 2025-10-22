İsrail'den alçak Turkuaz Projesi: Fiyatlar belli pazarlamaya başladılar

Geçtiğimiz günlerde İsraillilerin ülkeyi terk ettiği haberlerinin gündeme gelmesinden sonra İsrailli gazete, Filistinlilere ait topraklara ilişkin yeni projeyi duyurdu.
Resmi verilere göre ülkeden ayrılanların sayısının "rekor seviyeye" ulaştığı işgalci İsrail, siyonistleri ülkede tutabilmek için yeni skandal projelere imza atmaya devam ediyor.
İsrailli Maariv gazetesinin haberinde, Meclisin hazırladığı özel rapora göre, İsrail'den ayrılanların bir kısmını 20-39 yaş aralığındaki eğitimli gençlerin, bir kısmını ise kısa süre önce İsrail'e göç eden göçmenlerin oluşturduğu aktarılmıştı.
Genç nüfusun istihdam potansiyaline binaen uzun vadede İsrail ekonomisini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekilmişti.
Buna karşın İsrailli medyası, Filistinlilere ait olan bir köyde "Yahudilerin akın edeceği" yeni bir yerleşim planını duyurdu.
İSRAİL MEDYASI GURURLA DUYURDU
İsrailli yayın organı The Jarussslem Post, Geshem Holding tarafından geliştirilen Turkuaz Projesi'ni duyurdu.
Geshem Holding tarafından geliştirilen proje, Cisr el-Zerka köyünü, Yahudi yerleşimcilerin akınına açmayı hedefliyor.
Cisr el-Zerka köyünün haritada gösterimi.
"İsrail'in en yoksul bölgelerinden biri" olarak tanımlanan köy çukurlu yollar ve harap binalarla dolu.
Turkuaz Projesi, kasabayı beyaz parlak binalarla, modern bir şekilde yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanma aşamasında olduğu kaydedildi.
Denize 100 metre uzaklıkta olduğu belirtilen dairelerin, 701.000 şekel'den başlayan fiyatlara satılacağı belirtildi. Ayrıca köy sakinlerinin bu projeden faydalanaıp faydalanamayacağının henüz belli olmadığı söylendi.
"İSRAİLLİLER AKIN EDECEK"
Yeni ve modern yapıların inşasının duyurulduğu haberde "Nispeten düşük fiyatlar ve Akdeniz'e erişim imkanı sayesinde bu Arap kasabasına Yahudi İsraillilerin akın edeceğinin habercisi" denildi.
Turkuaz Projesi'nin görseli.
The Jarussalem'in haberinde; yeni inşa edilen mahallede şu anda her biri dört katlı 27 bina ve toplam 196 daire olduğunu belirtti.
Zamanla 115 otel odası, bir kamp alanı ve bir sörf okulu ile birlikte 522 konuta ulaşacağı belirtilen mahalle, uygun fiyatlarla İsraillilerin ilgisine sunuldu.
Ayrıca projenin göçü teşvik etmek için devlet destekli oluşuna dikkat çekilerek "Dairelerin çoğu, İsraillileri daha ücra bölgelerden konut satın almaya teşvik etmek için piyango tabanlı, devlet destekli bir program olan Mekhir Hamestaken programına ait" denildi.
CİSR EL ZERKA KÖYÜ
Aslında bir Arap balıkçı köyü olan Cisr El Zerka köyü, doğuda Beit Hanania, kuzeyde Maagan Michael ve güneyde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun memleketi olan Caesarea olmak üzere üç Yahudi kasabasıyla çevrili.
Aljazeera'nın haberine göre; köy sakinleri, 1948'den sonra İsraillilerin bu köye el koyduğunu söylüyor.
İsrail son 20 yılı aşkın bir süredir Cisr topraklarının bir kısmını doğa koruma alanına açarak bu toprakları yasal olarak kullanılamaz hale getirdi.