'Kahraman' pilot Sully ABD'deki uçak kazasının nedenine dair çarpıcı teorisini açıkladı

15 Ocak 2009'da US Airways'in 1549 sefer sayılı uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarparak her iki motorunu da kaybetti. Uçağın kaptan pilotu Chesley "Sully" Sullenberger, New York'taki Hudson Nehri'ne acil iniş yaparak 155 yolcu ve mürettebatın tamamını kurtardı.





Bu olay, "Hudson Mucizesi" olarak anıldı ve Sully, olağanüstü soğukkanlılığı ve pilotluk becerisiyle kahraman ilan edildi. Daha sonra bu olay, 2016 yapımı "Sully" filmine de konu oldu.