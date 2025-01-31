'Kahraman' pilot Sully ABD'deki uçak kazasının nedenine dair çarpıcı teorisini açıkladı

Çarşamba günü saat 21.00 civarında Reagan Ulusal Havalimanı'na iniş yapan American Airlines uçağı, ABD ordusuna ait Black Hawk helikopteriyle çarpıştı. Araştırmacılar, American Airlines'ın 5342 sefer sayılı uçağının enkazından iki kara kutu çıkardı. Yıllar önce havada motorları duran uçağını nehre başarıyla indirmesiyle ünlenen pilot Chesley 'Sully' Sullenberger, kazanın olası nedeni hakkında kendi teorisini paylaştı.
2009'da kuş çarpması sonucu motorları havada duran yolcu uçağını Hudson Nehri'ne tek parça halinde indirerek ün kazanan Sully, The New York Times'a yaptığı açıklamada, 67 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışmasına dair kendi teorisini paylaştı.
74 yaşındaki Sully, gece su üzerinde uçmanın kazaya yol açmış olabileceğini öne sürdü.
Sully'e göre, yolcu uçağı pilotunun helikopterden kaçmasını zorlaştıran iki etken bulunuyordu. Kokpit ses kayıt cihazının, uçak içi veri kayıt cihazının ve hava trafik kontrol verilerinin, neyin yanlış gittiğinin açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olacağını umduğunu söyleyen Sully, "Geceleri suyun üzerinde görülebilen yer ışıkları, karadaki ışıklardan daha az oluyor.
Gece diğer uçakları görme konusunda her zamankinden daha farklı bir deneyim sunar. Temelde yapabildiğiniz tek şey, üzerlerindeki ışıkları görmektir.
Şunu anlamaya çalışmalısınız: Üstünüzde mi yoksa altınızda mı? Ya da ne kadar uzaktalar? Ya da hangi yöne gidiyorlar? Geceleri her şey daha zordur" dedi.
Kazanın sonrasında çok üzüldüğünü dile getiren Sully, "Bu durum beni çok üzdü. Her başarısızlıktan ders çıkarıp gelişmek zorundayız" diye ekledi.
"Pilotlardan en az biri diğerini görebilirdi"
"Good Morning America" programına konuk olan Sully, kazada pilotlardan en az birinin diğerini görebildiğini açık olduğunu ve hava trafik kontrolörünün ikisini ayırmak için araya girmesine gerek olmadığını söyleyerek, "Hava trafik kontrolörlerinin yaptığı haberleşmelerden uçakların birbirini görebildiği, en azından birinin diğerini görebildiği anlaşılıyor.
Hava trafik kontrolörü, uçakları ayırması gerekliliğinden kurtulabildi ve pilotlar diğer uçakları tanımlayarak ve güvenli bir mesafede kalarak görsel olarak birbirlerinden ayrılmak zorunda kalacaklardı.
Belli ki bir noktada, ayrım trajik bir şekilde kaybedildi. Gece ışıkların etkisiyle görüşte zorlanmaların olduğunu tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.
Uçağın kara kutusu bulundu
Son yapılan açıklamalarda uçuş veri kayı cihazı ve kokpit ses kayıt cihazını da içeren American Airlines uçağına ait iki kara kutu bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kara kutuların yetkililerin felakete yol açan anlarda tam olarak ne olduğunu araştırmaları sırasında büyük bir yardım sağlayacağı belirtildi.
15 Ocak 2009'da US Airways'in 1549 sefer sayılı uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarparak her iki motorunu da kaybetti. Uçağın kaptan pilotu Chesley "Sully" Sullenberger, New York'taki Hudson Nehri'ne acil iniş yaparak 155 yolcu ve mürettebatın tamamını kurtardı.
Bu olay, "Hudson Mucizesi" olarak anıldı ve Sully, olağanüstü soğukkanlılığı ve pilotluk becerisiyle kahraman ilan edildi. Daha sonra bu olay, 2016 yapımı "Sully" filmine de konu oldu.