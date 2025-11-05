Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Maskat’ın görkemli mabedi: Sultan Kabus Ulu Camii

Maskat’ın görkemli mabedi: Sultan Kabus Ulu Camii

11:145/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Umman'ın başkenti Muskat'ta inşa edilen Sultan Kabus Ulu Camii, ülkenin en görkemli yapı ve sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. 2001 yılında ibadete açılan cami, İslam kültürünün izlerini taşıyan süslemeleri ve gösterişli mimarisiyle dikkati çekiyor. Aynı anda 20 bin kişiye ibadet etme imkanı sunan yapı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

#Maskat
#Sultan Kabus Ulu Camii
#Umman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı| GSB KYK E- Devlet turkiye.gov.tr KYK sonuç sorgulama ekranı