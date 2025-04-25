Papa Franciscus için veda: Vatikan'da taziye ziyaretleri sürüyor

21 Nisan’da hayatını kaybeden katoliklerin ruhani lideri papa franciscus için dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler Vatikan’da saygı duruşunda bulunuyor. bazilika ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.
21 Nisan'da hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için taziye ziyaretleri aralıksız sürüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen devlet başkanları, dini temsilciler, diplomatik heyetler ve inananlar, Vatikan’da kurulan taziye alanlarında Papa Franciscus’a son saygılarını sunuyor.
Törenlerin merkezi konumunda yer alan Aziz Petrus Bazilikası'nda her gün binlerce kişi dua etmek ve Papa'nın anısını yaşatmak için bir araya geliyor. Bazilikada düzenlenen ayinlerde hem dini liderler hem de sıradan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamıyor. Vatikan yönetimi, taziye sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için özel protokoller hazırladı.
Öte yandan, taziye ziyaretlerinin artmasıyla birlikte Vatikan çevresinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Roma polisi, Carabinieri ve özel güvenlik birimleri ortak hareket ediyor. Aziz Petrus Meydanı’na çıkan tüm yollar, zırhlı araçlar ve bariyerlerle kontrol altına alınırken, meydanda drone uçuşları ve yüz tanıma sistemleriyle izleme faaliyetleri yürütülüyor.
Taziye sürecinin ilerleyen günlerinde, Papa Franciscus’un hayatı ve mirası üzerine anma etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor. Vatikan kaynaklarına göre, resmi cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, törene çok sayıda ülkenin liderinin katılması bekleniyor.
Papa Franciscus’un ardından Katolik Kilisesi'nde yeni liderin seçimi için toplanacak olan Kardinaller Meclisi’nin ne zaman bir araya geleceği ise henüz netleşmiş değil. Ancak Vatikan kaynakları, bu sürecin geleneksel kurallar çerçevesinde kısa süre içinde başlayacağını belirtiyor.