Papa Franciscus için veda: Vatikan'da taziye ziyaretleri sürüyor

Törenlerin merkezi konumunda yer alan Aziz Petrus Bazilikası'nda her gün binlerce kişi dua etmek ve Papa'nın anısını yaşatmak için bir araya geliyor. Bazilikada düzenlenen ayinlerde hem dini liderler hem de sıradan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamıyor. Vatikan yönetimi, taziye sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için özel protokoller hazırladı.