Refah Sınır Kapısı'nı Mahmud Abbas yönetecek: İsrail ve Mısır istihbaratından Kahire'de toplantı

Arap medyası, İsrail ve Mısır'ın, Refah Sınır Kapısı'nın Mahmud Abbas liderliğindeki 'Filistin Yönetimi' tarafından yönetilmesi konusunda anlaştığını yazdı. Anlaşmaya göre Birleşmiş Milletler (BM) de bölgede gözlem ve denetleme yapacak.
Suudi Arabistan merkezli Eş-Şarkul Avsat gazetesi, Mısır ve İsrail istihbaratı arasında yapılan görüşmede, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafının Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesi konusunda anlaşma sağlandığını aktardı.
Kahire'de istihbarat zirvesi
Habere göre Kahire'de İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad arasında bir toplantı düzenlendi.
Mahmud Abbas yönetecek
Yapılan toplantıda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve denetimi altında yönetmesi kararlaştırıldı.
Net bir tarih verilmedi
Görüşmelerin pazartesi ve salı günleri gerçekleştirildiği belirtilirken konuya dair bilgi veren kaynak, kilit önemdeki sınır kapısının yeniden açılması için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.
Philadelphia'dan çekilmek istemiyor
Kaynak ayrıca Gazze ile Mısır arasındaki sınır hattı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını, ancak "görüş ayrılıklarının teknik olduğunu ve çözüleceğini" aktardı.
'Kısmi çekilme' önerisi
Haberde, İsrail'in Philadelphia Koridorundan çekilmeyi kısmi olarak yapmak istediği, savaş öncesi duruma yeniden dönmek istemediği bilgisi de yer aldı.
Refah Sınır Kapısı, Gazze'nin İsrail dışında sınırı olan tek ülke olan Mısır ile arasında bulunuyor.
İnsani yardıma abluka uyguladı
7 Ekim'in ardından binlerce yardım TIR'ı Mısır üzerinden Gazze'ye gitmek üzere yola çıkmış, ancak İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle Refah Sınır Kapısı kapatılmış ve Gazzelilere insani yardım ulaştırılamamıştı.
Hamas ile terör devleti İsrail arasında mutabakat sağlanan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının ardından insanı yardım taşıyan TIR'lar çeşitli sınır kapılarından yeniden Gazze'ye girmeye başladı.