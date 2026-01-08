Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Savaşın ortasında yaşam mücadelesi: Filistinli genç annesini böyle hayatta tutmaya çalışıyor

Savaşın ortasında yaşam mücadelesi: Filistinli genç annesini böyle hayatta tutmaya çalışıyor

12:278/01/2026, جمعرات
AA
Sonraki haber

Filistinli genç, solunum rahatsızlığı olan ve tedavi imkanı bulamayan annesinin nefes almasına yardımcı olmak için lastik şişirme pompasını kullanıyor. Bölgede derinleşen insani kriz nedeniyle aile, tıbbi malzeme eksikliği ve barınma olanaklarından mahrum şekilde yaşamını sürdürüyor.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinden yerinden edilen Filistinli genç, lastik şişirme pompsını solunum cihazı yerine kullandı.

34 yaşındaki Ebu Saade, annesinin kalp, diyabet, tansiyon ve astım hastası olduğunu söyledi.

Gazze’de tıbbi cihaz ve ilaçlara erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Ebu Saade, hastanelere ulaşımın da ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. 

 Annesinin acil bir durumunda hastaneye ulaşmasının hem çok maliyetli hem de zor olduğunu söyleyen Samih, "Bu sağlıklı bir çözüm değil ama başka çaremiz yok. En azından annemin nefesini bir nebze rahatlatıyor." dedi.

Sık sık astım krizi geçiren Fatma Ebu Saade, elektrikli solunum cihazı bulunmadığı için oğlunun bulduğu bu çözümle hayatta kaldığını belirterek, savaşın sona ermesini, sınır kapılarının açılmasını ve ilaçlarla tıbbi ekipmanların yeniden Gazze’ye girmesini istedi.

Filistinli Fatma, "Tek temennimiz savaşın bitmesi ve yeniden normal bir hayata dönebilmek." dedi.

#Gazze
#insani kriz
#solunum
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Güç Programı 2026: Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) aylık 19 bin TL desteği kimler alabilecek? Nasıl başvuru yapılacak?