Savaşın ortasında yaşam mücadelesi: Filistinli genç annesini böyle hayatta tutmaya çalışıyor

Filistinli genç, solunum rahatsızlığı olan ve tedavi imkanı bulamayan annesinin nefes almasına yardımcı olmak için lastik şişirme pompasını kullanıyor. Bölgede derinleşen insani kriz nedeniyle aile, tıbbi malzeme eksikliği ve barınma olanaklarından mahrum şekilde yaşamını sürdürüyor.
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinden yerinden edilen Filistinli genç, lastik şişirme pompsını solunum cihazı yerine kullandı.
34 yaşındaki Ebu Saade, annesinin kalp, diyabet, tansiyon ve astım hastası olduğunu söyledi.
Gazze’de tıbbi cihaz ve ilaçlara erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Ebu Saade, hastanelere ulaşımın da ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.
Annesinin acil bir durumunda hastaneye ulaşmasının hem çok maliyetli hem de zor olduğunu söyleyen Samih, "Bu sağlıklı bir çözüm değil ama başka çaremiz yok. En azından annemin nefesini bir nebze rahatlatıyor." dedi.
Sık sık astım krizi geçiren Fatma Ebu Saade, elektrikli solunum cihazı bulunmadığı için oğlunun bulduğu bu çözümle hayatta kaldığını belirterek, savaşın sona ermesini, sınır kapılarının açılmasını ve ilaçlarla tıbbi ekipmanların yeniden Gazze’ye girmesini istedi.
Filistinli Fatma, "Tek temennimiz savaşın bitmesi ve yeniden normal bir hayata dönebilmek." dedi.