Sudan'ın Faşir şehrinden on binlerce kişi yerinden edildi

21:078/11/2025, Cumartesi
AA
Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle on binlerce Sudanlı yerinden edildi.

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle on binlerce Sudanlı yerinden edildi. 

Faşir'den ve diğer çatışma bölgelerinden kaçanlar, Kuzey Vilayetine bağlı Al Dabbah kentinde yeni kurulan El-Afadh kampına yerleşti. 

Bölgedeki yardım kuruluşları, Sudanlı iç göçmenlere yemek ve tıbbi yardımda bulundu.

