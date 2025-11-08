Sudan'ın Faşir şehrinden on binlerce kişi yerinden edildi

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle on binlerce Sudanlı yerinden edildi.
Faşir'den ve diğer çatışma bölgelerinden kaçanlar, Kuzey Vilayetine bağlı Al Dabbah kentinde yeni kurulan El-Afadh kampına yerleşti.
Bölgedeki yardım kuruluşları, Sudanlı iç göçmenlere yemek ve tıbbi yardımda bulundu.