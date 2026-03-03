TİKA, Bosna Hersek'te 1500 kişilik iftar sofrası kurdu

TİKA Başkanı Eren ise Konjic'in gönül coğrafyalarının nadide bir parçası olduğunu ve tarihi köprünün 2009'da TİKA tarafından restore edildiğini aktardı.





Eren, 2024'te meydana gelen sel felaketinde TİKA, AFAD ve Türk Kızılay'ın hemen sahaya gittiğini belirterek, "Burada 200'e yakın ev tahrip oldu. 20'si tamamen yıkıldı. Yeni inşa edilen evlerin buradaki İslam Birliği ve Merhamet Derneği ile beraber iç tefrişatını, donanımını, beyaz eşyasını, koltuklarını TİKA olarak almak suretiyle buradaki selzedelere destek olduk. Hem Boşnak kardeşlerimiz var hem de Hırvat vatandaşlar var hepsine destek olma gayretini gösterdik." dedi.