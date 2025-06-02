Uzmanlardan 'Gezgin Yıldız' alarmı: Dünyamızı yörüngesinden fırlatabilir

Dünya’ya yaklaşan gezgin yıldız alarmı

Samanyolu galaksisinde yüksek hızla hareket eden ve "gezgin yıldız" olarak adlandırılan bir gök cisminin, uzmanlara göre Dünya’nın yörüngesini değiştirme riski taşıdığı bildirildi. Bu durum, gezegenimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor.



