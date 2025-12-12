1 Ocak'ta sistem sil baştan değişiyor: İşte uçak biletlerinde yeni "çift tavan" dönemi

Türkiye’de iç hat uçuşlarında uygulanan tavan fiyat politikasında köklü bir değişikliğe gidildi. Havayolu şirketlerinin talepleri üzerine yenilenen sistemle birlikte, bilet fiyatlarında "kademeli tavan" uygulaması devreye giriyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemede, koltukların doluluk oranına göre iki farklı üst limit belirlendi.
Havayolu sektöründe maliyet artışları ve şirketlerin talepleri doğrultusunda iç hat uçak biletlerinde uygulanan "tavan fiyat" modelinde köklü bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile tek bir üst sınır yerine, koltuk kontenjanına göre değişen ikili bir fiyatlandırma sistemi devreye giriyor.
İşte 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifenin detayları:
1. Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?
Mevcut tavan fiyat uygulaması esnetilerek kademeli bir sisteme dönüştürüldü. Buna göre havayolu şirketleri, bir uçaktaki koltukları iki farklı fiyat havuzuna ayırarak satışa sunacak.
2. Yüzde 70/30 Kuralı ve Yeni Fiyatlar
GZT'de yer alan habere göre; yeni düzenlemede biletlerin büyük çoğunluğu daha düşük olan tavan fiyattan, kalan kısmı ise daha yüksek olan tavan fiyattan satılabilecek:
Standart Tavan (3.710 TL): Uçaktaki koltukların %70'lik büyük bölümü için belirlenen üst sınır 3 bin 710 TL oldu.
Yüksek Tavan (6.100 TL): Geriye kalan %30'luk kısım (genellikle son dakikaya kalan veya yoğun talep gören koltuklar) için ise bilet fiyatı 6 bin 100 TL'ye kadar çıkabilecek.
3. Hangi Uçuşları Kapsıyor?
Bu yeni fiyatlandırma politikası, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yapılacak tüm yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olacak. Uygulama sadece ekonomi sınıfı biletleri kapsıyor.
4. Aktarmalı Uçuşlar ve Business Class İstisnası
Düzenlemenin detaylarında yolcuların dikkat etmesi gereken iki önemli nokta daha bulunuyor:
Aktarmalı Uçuşlar: Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus gibi firmalarla yapılan aktarmalı seyahatlerde, tavan fiyatların toplamı ortalamanın iki katına kadar ulaşabilecek.
Business Class: Belirli hatlarda sunulan Business Class hizmetleri tavan fiyat uygulamasının dışında tutuldu. Bu sınıfta havayolu şirketleri herhangi bir üst sınıra takılmadan fiyat belirleyebilecek.