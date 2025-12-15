15 gün sabreden 107 bin TL kazanıyor: Emeklilikte dengeleri değiştiren hesap

Emeklilik planları yapan binlerce çalışan için takvim yaprakları daralırken, 2025 ve 2026 yılları arasındaki mali makas netleşmeye başladı. Dilekçe tarihinin aylık bağlama oranından kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok parametreyi değiştirdiği bu dönemde, özellikle 15 günlük bir bekleme süresi, kıdem tazminatında 107 bin TL’yi bulan bir farka neden olabilir. Peki, terazide maaş avantajı mı yoksa tazminat artışı mı daha ağır basıyor? İşte detaylar.

1 /10 Yıl sonu yaklaşırken çalışma hayatının gündeminde yine o kritik soru var: "Dilekçeyi şimdi mi vermeliyim, yoksa yeni yılı mı beklemeliyim?" Veriler ve ekonomik projeksiyonlar ışığında, 2025 ve 2026 emekliliği arasındaki teknik farkları masaya yatırıldı.

2 /10 Kıdem tazminatı

Emeklilik zamanlamasında en somut fark, kıdem tazminatı tavanında görülüyor. Mevcut verilere göre; 2025 yılında emekli olan bir çalışanın kıdem tazminatı tavanı üzerinden alacağı tutar ile 2026’yı bekleyeninki arasında ciddi bir fark oluşuyor.

3 /10 2025 senaryosu: Tavan tutar üzerinden hesaplandığında, 10 yıl hizmeti olan bir çalışan 539 bin 200 TL kıdem tazminatı alabiliyor.

2026 senaryosu: Ocak ayındaki zamlarla birlikte kıdem tazminatı tavanının 64-65 bin TL bandına çıkması bekleniyor. Bu durumda 2026’da dilekçe veren aynı çalışan, 647 bin TL tazminat alabilecek. Net fark: Sadece dilekçe tarihini 2026’ya sarkıtmak, 10 yıllık bir kıdemde cebe yaklaşık 107 bin 800 TL daha fazla girmesini sağlıyor.





4 /10 Asgari ücretli çalışanlar için de tablo benzer bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30'luk bir asgari ücret zammı beklentisiyle, 10 yıllık bir asgari ücretlinin tazminat farkı yaklaşık 78 bin TL'yi bulacak.

5 /10 Emekli aylığında ibre hangi yılı gösteriyor?

2025 ile 2026 arasındaki maaş farkı ise sınırlı bir bantta seyrediyor. Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri (yüzde 31-33 bandı) ile büyüme verileri (yüzde 3.3) baz alındığında hesaplama şöyle şekilleniyor: 2025 Emeklisi: 31 Aralık 2025 tarihine kadar dilekçe verenler, yaklaşık yüzde 35 civarındaki yıl sonu zam farkından faydalanacak. 2026 Emeklisi: Dilekçesini 1 Ocak 2026 sonrasına bırakanlar bu zammı alamayacak ancak yeni yılın güncelleme katsayılarına tabi olacak.

6 /10 Sonuç: Yapılan hesaplamalar, 2025’te emekli olanların, 2026’ya göre aylık bazda yüzde 3 ila yüzde 4 arasında daha avantajlı olacağını gösteriyor. Yani maaşta küçük bir kayıp (2026 lehine değil, 2025 lehine), tazminatta ise büyük bir kazanç (2026 lehine) söz konusu.

7 /10 Kritik Takvim: Özel ve Kamu Sektörü İçin Son Tarihler

Hak kaybı yaşamamak ve statüye uygun emeklilik yılından sayılmak için başvuru takvimine dikkat etmek şart:

8 /10 Özel Sektör Çalışanları

2025 yılı emeklisi sayılabilmek ve bu yılın maaş katsayılarından yararlanmak için dilekçelerini en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar SGK’ya iletmek zorundalar.

9 /10 Kamu İşçileri (Maaşını ayın 1'inde alanlar)

31 Aralık tarihine kadar dilekçe vermeliler.

