2025 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) oranları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile kesinleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de Yeniden Değerleme Oranı nispetinde zamlanacak. Peki, 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar olacak, hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte ayrıntılar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılında yeniden değerleme oranında artacak.
Yeniden değerlendirme oranı belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.
Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.
2025 MTV zam oranı yeniden değerlendirme oranı ile belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından 2025 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları da belli olmuştu.
Yeniden Değerleme Oranı olarak belirlenen bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' başlığı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle birlikte MTV ücretlerinde de artış yaşanacak.
2025 yılında ödenecek MTV ücretleri
Motor silindir hacmi 1300 ve altı araçlar: En düşük MTV 4.835 TL (2024'te 3.359 TL).
Motor silindir hacmi 1301-1600 arası araçlar: En düşük MTV 8.421 TL (2024'te 5.851 TL).
Motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında otomobiller: MTV 5.803 TL ile 10.112 TL arasında değişecek.
Motor silindir hacmi 1.6-1.8 arasında otomobiller: MTV 12.414 TL ile 17.886 TL’ye çıkacak.
En düşük MTV tutarı 4 bin 834 TL'ye çıkarken, lüks araç sahipleri 230 bin TL'yi aşan MTV ödemeleriyle karşı karşıya kalacak.
Muayene ücreti de artacak
2025 yılı itibariyle otomobil muayene ücreti de önemli bir artış göstererek, 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek. 2025 yılı için motorlu taşıtlar vergisi (MTV) oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı ile yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, MTV ücretlerine de büyük bir artış olarak yansıyacak. 2025 yılında, motorlu taşıtlar vergisi her araç için belirli kriterlere göre hesaplanacak. Özellikle motor silindir hacmi 1300 ve altı olan araçlar için en düşük MTV tutarı 4.835 TL olacakken, motor silindir hacmi 1.6 litreye kadar olan araçlar için bu tutar 17.886 TL’ye kadar yükselecek.
Lüks araç sahipleri ise daha yüksek MTV ödemek zorunda kalacak. Örneğin, Ferrari Purosangue gibi yüksek fiyatlı araç sahipleri 230 bin TL’yi aşan MTV ödeyecek. Ayrıca, araç muayene ücreti de 2025 yılında artarak 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek. Bu artışlar, araç sahiplerinin maliyetlerini artıracak ve 2025 yılında vergi ödemeleri konusunda önemli bir yük getirecek.
MTV NASIL HESAPLANIR?
MTV, her yıl araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu bir vergi türü ve aracın yaşı, motor silindir hacmi gibi faktörlere göre hesaplanıyor.