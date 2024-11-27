Muayene ücreti de artacak





2025 yılı itibariyle otomobil muayene ücreti de önemli bir artış göstererek, 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek. 2025 yılı için motorlu taşıtlar vergisi (MTV) oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı ile yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, MTV ücretlerine de büyük bir artış olarak yansıyacak. 2025 yılında, motorlu taşıtlar vergisi her araç için belirli kriterlere göre hesaplanacak. Özellikle motor silindir hacmi 1300 ve altı olan araçlar için en düşük MTV tutarı 4.835 TL olacakken, motor silindir hacmi 1.6 litreye kadar olan araçlar için bu tutar 17.886 TL’ye kadar yükselecek.

Lüks araç sahipleri ise daha yüksek MTV ödemek zorunda kalacak. Örneğin, Ferrari Purosangue gibi yüksek fiyatlı araç sahipleri 230 bin TL’yi aşan MTV ödeyecek. Ayrıca, araç muayene ücreti de 2025 yılında artarak 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek. Bu artışlar, araç sahiplerinin maliyetlerini artıracak ve 2025 yılında vergi ödemeleri konusunda önemli bir yük getirecek.



