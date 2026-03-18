54 bin euro maaşla 50 bin personel alınacak! İşte alım yapılacak meslekler ve şartları

Avusturya, 2026 yılı için büyük iş gücü hamlesini başlatarak Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerden binlerce personel alacağını açıkladı. Yıllık ortalama 54 bin euro maaş imkanı sunulan alımlarda, sağlık sektöründen teknik zanaat dallarına kadar pek çok alanda istihdam sağlanacak. İşte vize türlerinden gerekli belgelere kadar başvuru sürecine dair bilmeniz gereken tüm detaylar...
Avusturya, ciddi boyutlara ulaşan iş gücü açığını kapatmak amacıyla nitelikli ve yarı nitelikli binlerce çalışanı istihdam etmeye hazırlanıyor.
Yayınlanan güncel ilanlara göre özellikle teknik alanlarda görev yapacak personellere yıllık yaklaşık 54 bin euro tutarında bir kazanç vaat ediliyor.
Avusturya hükümeti, işçi alımlarında maaşların 'Toplu İş Sözleşmeleri' ile koruma altına alındığını vurgulayarak çalışan haklarının güvence altında olduğunun altını çizdi.
İşte alım yapılacak meslekler
İstihdam seferberliğinde en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarının başında bilişim ve teknoloji uzmanları yer alırken, sağlık ve sosyal hizmet personelleri ile turizm sektörü çalışanları da yoğun talep görüyor.
Özellikle 'mavi ve gri yaka' olarak adlandırılan teknik ve zanaat kollarında 40 ile 50 bin euro arasında yeni personelin iş başı yapması planlanıyor. Türkiye’den yapılacak başvurularda adayların belirli mesleki kriterleri ve dil yeterliliğini karşılaması bekleniyor.
Avusturya'da çalışmak isteyenler için iki temel yöntem bulunuyor
Henüz bir iş teklifi almamış ancak yüksek nitelikli olan adaylar, 6 ay süreli 'İş Arama Vizesi' ile şanslarını deneyebiliyor. Bu vize için belirlenen puan tablosundan en az 70 puan almak gerekiyor.
Diğer ve en yaygın yöntem ise 'Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart' olarak bilinen çalışma ve oturum izni süreci. Bir işverenden resmi teklif alanlar, meslek grubuna göre 55 ile 70 puan barajını aşarak bu izne sahip olabiliyor.
Başvuru için gerekli şartlar neler?
Başvuru sürecinde adaylardan talep edilen belgelerin Almanca veya İngilizce tercümeli ve noter onaylı olması şart koşuluyor. En az 6 ay geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf ve mesleki eğitim sertifikalarının yanı sıra dil yeterliliğini gösteren (Goethe, IELTS vb.) belgeler de listenin başında yer alıyor.
Ayrıca adayların Avusturya’da kalacakları yerin kanıtını sunmaları ve aylık ortalama 1.300 ile 1.500 euro civarında bir finansal yeterliliğe sahip olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Temiz bir adli sicil kaydı ve güncel sağlık sigortası da vize onay sürecindeki kritik maddeler arasında bulunuyor.