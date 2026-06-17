Alman devinden altın fiyatları için 8 bin TL uyarısı: Net tarihi duyurdu

Küresel piyasalarda altın yatırımcıları nefesini tutmuş yön arayışını izlerken, Almanya'dan gelen sarsıcı bir rapor tüm ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Son günlerde yaşanan fiyatlamalar ve geri çekilmeler yatırımcı cephesinde merak uyandırırken, dünyaca ünlü varlık yönetim devinin paylaştığı yeni projeksiyon, bu durumun tarihi bir sıçramanın ayak sesleri olabileceğine işaret ediyor. Kurumun açıkladığı hedef seviye uluslararası piyasa kulislerinde şok etkisine neden olurken, iç piyasada hesapları tamamen değiştirerek gözleri bir anda 8 bin lira sınırına çevirdi. İşte detaylar.
Deutsche Bank bünyesinde faaliyet gösteren varlık yönetim şirketi DWS, ons altında son dönemde tarihi zirvelerden yaşanan geri çekilmelerin piyasa aktörleri için önemli bir alım fırsatı doğurduğunu açıkladı. Şirketin yayımladığı haziran ayı raporuna göre, altının önümüzdeki on iki aylık periyotta oldukça güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.
Yükselişi destekleyen üç temel faktör
Piyasalardaki küresel belirsizliklerin ve para politikalarına dair beklentilerin şekillendirdiği DWS raporunda, altın fiyatlarını yukarı yönde ivmelendirecek üç kritik faktörün altı çizildi. Bu beklentilerin temelini Amerika Birleşik Devletleri'nde 2027 yılında hayata geçirilmesi öngörülen faiz indirimleri oluştururken, doların küresel çapta değer kaybetme ihtimali ve merkez bankalarının hız kesmeden sürdürdüğü altın rezervi alımları fiyatları destekleyecek diğer ana unsurlar olarak sıralandı. An itibarıyla 4.333 dolar seviyelerinden işlem gören ons altının, söz konusu dinamiklerin birleşimiyle Haziran 2027 döneminde 5.400 dolara kadar tırmanabileceği ifade edildi. Kurumun paylaştığı bu öngörü, uluslararası piyasalardaki en iddialı altın projeksiyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.
5.400 dolarlık hedefin iç piyasaya yansıması
DWS'nin ons altın tarafında ortaya koyduğu bu çarpıcı hedefin iç piyasadaki yatırımcılar için gram altın bazında ne anlama geldiği de netleşti. Dolar kurunun yatay bir seyirle 46,00 lira seviyesinde sabit kaldığı varsayımı altında yapılan projeksiyonlar, çarpıcı bir potansiyeli gözler önüne seriyor.
Belirlenen 5.400 dolarlık ons değerinin standart hesaplama yöntemi doğrultusunda 31,1'e bölünüp 46 liralık dolar kuru ile çarpılması neticesinde, gram altının hedeflenen tarihte yaklaşık 7.987 lira seviyelerine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu durum, döviz kurunda herhangi bir dalgalanma yaşanmasa dahi küresel ons hareketlerinin etkisiyle gram altının 8 bin lira sınırına dayanabileceğini gösteriyor.