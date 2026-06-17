Alman devinden altın fiyatları için 8 bin TL uyarısı: Net tarihi duyurdu

Yükselişi destekleyen üç temel faktör

Piyasalardaki küresel belirsizliklerin ve para politikalarına dair beklentilerin şekillendirdiği DWS raporunda, altın fiyatlarını yukarı yönde ivmelendirecek üç kritik faktörün altı çizildi. Bu beklentilerin temelini Amerika Birleşik Devletleri'nde 2027 yılında hayata geçirilmesi öngörülen faiz indirimleri oluştururken, doların küresel çapta değer kaybetme ihtimali ve merkez bankalarının hız kesmeden sürdürdüğü altın rezervi alımları fiyatları destekleyecek diğer ana unsurlar olarak sıralandı. An itibarıyla 4.333 dolar seviyelerinden işlem gören ons altının, söz konusu dinamiklerin birleşimiyle Haziran 2027 döneminde 5.400 dolara kadar tırmanabileceği ifade edildi. Kurumun paylaştığı bu öngörü, uluslararası piyasalardaki en iddialı altın projeksiyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.



