Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda altında değer artışı gözlemleniyor. 17 Haziran bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da anlık gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları.
Altın fiyatları, ABD-İran anlaşması beklentisi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde sınırlı hareket ediyor. Ons altın 4 bin 300 doların üzerinde işlem görürken, gram altın 6 bin 450 lira seviyesinde bulunuyor.
ALTINDA SON DURUM
Altın, ons başına 4 bin 300 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar, Basra Körfezi üzerinden petrol akışını yeniden başlatması beklenen ve enflasyon ile faiz oranlarına ilişkin endişeleri hafifletecek olan ABD-İran barış anlaşmasının imzalanmasını bekliyordu.
İki ülke, Tahran'a petrol ihracatının derhal yeniden başlatılması da dahil olmak üzere geniş ekonomik teşvikler sunan geçici bir anlaşmayı Cuma günü İsviçre'de imzalayacak.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Ayrıca ABD ve İran arasında Cuma Günü imzalanacak olan barış anlaşması sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacak olması yukarı yönlü seyri detekliyor.
GRAM ALTIN FİYATI
6.445,8710
6.446,5860
ALTIN/ONS FİYATI
4.347,83
4.348,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.313,3900
10.540,1700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.256,3800
42.035,2800
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED Haziran ayı toplantısı 16-17 Haziran'da düzenlenecek. FED faiz kararı 17 Haziran'da saat 21.00'de duyuracak. Fed'in 16-17 Haziran'da düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilk kez başkanlık edecek Warsh'un vereceği mesajlar piyasaların odağında bulunuyor.