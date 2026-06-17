ALTINDA SON DURUM





Altın, ons başına 4 bin 300 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar, Basra Körfezi üzerinden petrol akışını yeniden başlatması beklenen ve enflasyon ile faiz oranlarına ilişkin endişeleri hafifletecek olan ABD-İran barış anlaşmasının imzalanmasını bekliyordu.





İki ülke, Tahran'a petrol ihracatının derhal yeniden başlatılması da dahil olmak üzere geniş ekonomik teşvikler sunan geçici bir anlaşmayı Cuma günü İsviçre'de imzalayacak.