Altın fiyatları barış umutları ile yükselişini sürdürüyor. Spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4.461,09 dolara ulaşırken, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,5 yükselerek 4.487,90 doları gördü. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son görünüm...
Altın fiyatları Orta Doğu'da yeniden yükselen barış umutları, azalan petrol fiyatları ve zayıflayan dolar endeksinin etkisiyle yükselişte.
GRAM ALTIN FİYATI
6.608,8620
6.609,8070
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.459,69
4.460,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.572,4000
10.805,0100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.291,4200
43.090,3500
TAM ALTIN FİYATI
43.134,00
43.471,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.082,59
21.613,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.297,35
43.095,15
ATA ALTIN FİYATI
43.595,03
44.692,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.624,44
4.833,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.033,96
6.312,95
GREMSE ALTIN FİYATI
107.453,00
108.710,00