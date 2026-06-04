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Altın fiyatları perşembe günü güçlü bir yükseliş kaydetti! İşte 4 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları

Altın fiyatları perşembe günü güçlü bir yükseliş kaydetti! İşte 4 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları

Tuğba Güner
08:564/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Altın fiyatları barış umutları ile yükselişini sürdürüyor. Spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4.461,09 dolara ulaşırken, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,5 yükselerek 4.487,90 doları gördü. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son görünüm...

Altın fiyatları Orta Doğu'da yeniden yükselen barış umutları, azalan petrol fiyatları ve zayıflayan dolar endeksinin etkisiyle yükselişte.

GRAM ALTIN FİYATI


6.608,8620

6.609,8070


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


4.459,69

4.460,41


ÇEYREK ALTIN FİYATI


10.572,4000

10.805,0100


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


42.291,4200

43.090,3500


TAM ALTIN FİYATI


43.134,00

43.471,00


YARIM ALTIN FİYATI


21.082,59

21.613,67


ZİYNET ALTINI FİYATI


42.297,35

43.095,15


ATA ALTIN FİYATI


43.595,03

44.692,82


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


3.624,44

4.833,07


22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


6.033,96

6.312,95


GREMSE ALTIN FİYATI


107.453,00

108.710,00


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