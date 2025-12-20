Araç satışında 1 Ocak’ta sistem değişiyor: Noterde bedava satış devri bitiyor

Araç alım satımında yeni dönem başlıyor. 1 milyon liralık bir otomobilin devri için noterde 2 bin TL harç ödenecek, bedel yükseldikçe masraf da artacak. Milyonlarca araç sahibi ve alıcıyı ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları netleşti.
Araç piyasasında taşları yerinden oynatacak vergi düzenlemesi resmen yürürlüğe giriyor. Yeni Vergi Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle, ikinci el ve sıfır araç satışlarında noter harcı istisnası kaldırıldı. Böylece 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm bireysel araç devirlerinde “nispi noter harcı” zorunlu hale gelecek.
Yeni uygulamaya göre, araç satış ve devir işlemlerinde satış bedeli üzerinden oransal harç alınacak. Bedel ne kadar düşük gösterilirse gösterilsin, ödenecek harç tutarı 1.000 TL’nin altına düşmeyecek.
Örnekle anlatmak gerekirse; satış bedeli 1 milyon TL olan bir otomobilin noter işlemleri için alıcı veya satıcı 2 bin TL harç ödeyecek. Araç değeri arttıkça, noter masrafı da doğrudan yükselecek.
Kimler muaf olacak?
Düzenlemede dikkat çeken tek istisna, yetki belgeli işletmeler için getirildi. “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi” bulunan galeri ve firmalara yapılan satışlarda nispi noter harcı uygulanmayacak.
Galerilere ek maliyet
Yeni düzenleme sadece bireysel araç sahiplerini değil, sektör temsilcilerini de yakından ilgilendiriyor. İkinci el araç ticareti veya taşınmaz ticareti yapan işletmeler, şubeler dahil olmak üzere kendi adlarına ya da sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgeleri için 20 bin TL ödeme yapmak zorunda kalacak.
Ancak şahıstan şahsa yapılan bireysel satışlarda bu ücret zorunlu olacak.
Yıl sonuna kadar yapılacak araç satışlarında mevcut harç tarifesi geçerliliğini koruyacak. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla noter sistemleri otomatik olarak yeni oranlara geçecek.
Uzmanlar, ek maliyetle karşılaşmak istemeyenlerin araç satış işlemlerini Aralık ayı bitmeden tamamlaması gerektiği uyarısında bulunuyor.