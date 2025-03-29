Ramazan Bayramı’nda çalışan pek çok kesim mesai ücreti alacak. Dini ve resmi bayramlarda tatil yapmayan çalışanlara ek mesai ücreti ödemesi yapılıyor. Peki asgari ücretle çalışan bir kişi günlük ne kadar mesai alıyor? Mesai ücretleri nasıl belirleniyor? Sosyal güvenlik uzmanı 2.5 kat fazla mesai ücreti detayına dikkat çekti. İşte mesai ücretleriyle ilgili tüm bilinmeyenler ve merak edilenler...
Ülkemizde pek çok sektörde çalışanlar bayram günlerinde mesai yaparak ek ücret alıyorlar. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala mesai ücretleriyle ilgili detaylar da merak konusu oldu.
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Bayram süresince çalışacak olan kişiler 3 günlük mesai ücretini almaya hak kazanacak. Arife günü çalışacak olanlar da yarım günlük mesai ücreti alacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını müjdeledi. Ancak idari tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Arife ve bayram süresince çalışacak olanlar 3.5 gün için mesai ücreti almaya hak kazanacak.
Peki mesai ücretleri nasıl hesaplanıyor? Asgari ücretle çalışan biri 3.5 gün üzerinden ne kadar ödeme alır? Bayramda 1 saat bile çalışan kişi tüm günlük ücretini alabilir mi?
Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna (UBGT) istinaden Ramazan Bayramı arife günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
Ücret kıstası olarak 4857 İş Kanunu’muzun ilgili maddesinde şu şekilde detaylandırılmıştır. Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. ‘’
Yani bayramda çalışan işçinin ücreti 30 güne bölünüp günlük ücretin 2 katı üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
30 BİN TL MAAŞ ALAN NE KADAR MESAİ ALIR?
Örnekleyerek anlatacak olursa aylık 30 bin TL ücreti olan bir personelin günlük ücreti 1000 TL ise iki katı, yani 2 bin TL olarak ödenmesi gerekmektedir.
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BİRİ 3.5 GÜN İÇİN NE KADAR ÜCRET ALIR?
Bu yıl için belirlenen asgari brüt ücret 26.005,50 TL’dir. Günlük ise brüt 866,85 TL’ye tekabül etmektedir. Dolayısıyla 3,5 gün üzerinden asıl maaşa ek olarak 3.033,98 TL ödenmesi gerekmektedir.
HAFTA SONU DETAYINA DİKKAT! 2.5 KAT FAZLA ÜCRET
Mevzuata göre bayram hafta içine denk gelen günlerde 2 katı ücret, hafta sonuna denk gelen günlerde ise 2,5 katı ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu sene Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi ve bayramın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk gelmektedir.
Örneğin işçinin günlük ücreti 1000 TL ise bayram günü çalışan işçi 1000 TL+1000 TL=2000 TL ödeme alırken, bayram gününün hafta tatiline rastlaması nedeniyle 1000 TL+1000 TL+500 TL=2500 TL tutarında gündelik ücret alır.
Farklı bir anlatımla açıklamak gerekirse bayram dışında haftalık 45 saat üzerinden çalışmış ve hafta tatilini hak eden bir işçiyi düşünelim. Eğer personel hafta tatilini yapmayıp işyerinde çalışıyorsa ücret kıstası %50 artırımlı ödenir. 1 günlük ücreti çalışmadan kazanır 1,5 günlük ücreti de hafta tatilini yapmayıp çalıştığı için kazanmaktadır. Dolayısıyla hafta sonuna denk gelen bayramda çalışan biri 2,5 kat artırımlı ücret almaktadır.