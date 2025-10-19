Asgari ücrette yeni zam sinyali: İlk rakamlar belli oldu işte masadaki zam oranları

Milyonlar bekliyordu! Yeni asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu. 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim’de bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Aralık ayında başlayacak resmi görüşmeler öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi masaya yatırılacak. Öte yandan uygulanacak zam oranına ilişkin de ilk senaryolar ortaya çıkmaya başladı. Peki, Yüzde 25, 30, 35, 40, 45 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? İşte ilk hesaplamalar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için hazırlıklar başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanarak Aralık ayında başlayacak resmi görüşmeler öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ve yapısını ele alacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak.

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İşçi tarafı Komisyonun işleyişine tepkili

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

2026 yılı için asgari ücret artışına dair farklı senaryolar üzerinden yapılan hesaplamalar şu şekilde öne çıkıyor:

%20 zam senaryosu: Mevcut net asgari ücret olan 22.104,67 TL’ye 4.420 TL eklenmesiyle yeni rakam yaklaşık 26.524 TL oluyor.

%25 zam senaryosu: 5.526 TL'lik artışla net asgari ücretin 27.630 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

%30 zam senaryosu: 6.631 TL'lik zamla birlikte net asgari ücretin 28.735 TL düzeyine ulaşması bekleniyor.





Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.