Bayraktar TB3 SİHA ve Albatros-S KİDA hedefi etkisiz hale getirdi

HEDEF ADASINA MAM-T/L VE KEMANKEŞ ATIŞLARI

Antalya açıklarında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında atış görevleri için TCG Anadolu gemisinden salvo kalkış yapan iki adet Bayraktar TB3 SİHA görev sahasına ulaştı. Bayraktar TB3'lerden biri, kanatları altında taşıdığı ROKETSAN tarafından geliştirilen milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile hedef adasındaki yer hedeflerine yönelik mühimmat atışı gerçekleştirdi. Diğer Bayraktar TB3 SİHA ise Baykar tarafından milli imkânlarla geliştirilen KEMANKEŞ-1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. İcra edilen atışlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.