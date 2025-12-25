Bursa'da meslek liseliler marka kurdu, üretim yapıyor: Yurt içinden ve yurt dışından sipariş yağıyor

Öğrencilerin elinden çıkan Bursa bıçağını yurt içi ve dışında birçok noktaya gönderdiklerini belirten Doğdu, şöyle konuştu:





"Öğrencilerimiz bıçağı oluşturduktan sonra adını koymaya karar verdik. Beyin fırtınasından sonra 'KESTO' adıyla bir marka oluşturduk. Bu markayla öğrencilerimin ürettiği bıçakları tanıtmaya çalışıyoruz. Okulumuza birçok şehirden ve yurt dışından gelen öğretmenlerimiz oldu. Okulumuzu tanıtırken gelen öğretmenlerimize Bursa bıçağı hediye ediyoruz. Bu sayede Bursa bıçağını tanıtmış oluyoruz. Almanya, Macaristan, Hollanda, Azerbaycan gibi birçok ülkenin okulundan ziyaretçi öğretmenlerimiz, kurum yöneticileri geldi. Bu ülkelere bıçaklardan hediye ettik. Bursa'mızı en iyi şekilde temsil ettiğimizi, bıçağımızı en iyi şekilde tanıttığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimizin merakı doğrultusunda belki birçoğunun bu mesleği devam ettirip Bursa bıçağının üretimine devam edeceğini düşünüyorum."