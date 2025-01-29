Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin 2025 yılı ayrıntıları belli oldu. Çalışan anneler için sunulan sosyal yardım programları, annelerin iş hayatında kalmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Kadın istihdamını artırmak için hükümet düğmeye bastı. Çalışan anneleri desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmaması için bakıcı desteği devreye alındı. Peki, çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?