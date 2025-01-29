Çalışan annelere verilecek destek tutarları belli oldu. Anneler, ayda 510 euro (18 bin 926), özel gereksinimli çocuğu olan anneler de 560 euro (20 bin 779 lira) alacak. Peki, çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye bakıcı desteği başvuru şartları neler?
Çalışan annelere sosyal yardım desteğinin 2025 yılı ayrıntıları belli oldu. Çalışan anneler için sunulan sosyal yardım programları, annelerin iş hayatında kalmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Kadın istihdamını artırmak için hükümet düğmeye bastı. Çalışan anneleri desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmaması için bakıcı desteği devreye alındı. Peki, çalışan annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Çalışan annelere sosyal yardım desteği hangi illerde verilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini ifade etti.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara, İzmir, İstanbul illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını belirtti.
Çalışan annelere sosyal yardım bakıcı desteği ne kadar?
Tam zamanlı çalışan annelere 18 bin 926 lira,
Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 20 bin 779 lira,
Yarı zamanlı çalışan annelere 9 bin 462 lira,
Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 11 bin 317 lira verilecek.
Çalışan annelere sosyal yardım bakıcı destek başvuru şartları neler?
Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,
Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,
En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),
Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,
Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,
SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,
Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.
Çalışan annelere sosyal yardım bakıcı destek başvurusu nasıl yapılır?
Çalışan annelere sosyal yardım başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yapılabilir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, başvurularını SGK'nın “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” adresleri üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilebiliyor.
Çocuk bakıcısı desteğinden kimler faydalanacak?
Proje kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.