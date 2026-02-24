Küresel piyasalarda ons altının 5.190 doları test ederek son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşması, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Yeni güne 7.315 TL seviyesinden başlayan gram altın, kar realizasyonlarıyla 7.299 TL bandına çekilse de yükseliş ivmesini koruyor. İşte 24 Şubat 2026 çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hafif bir yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 7.315 TL seviyesinden işlem görürken çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altında son durum ne? İşte 24 Şubat 2026 altın piyasasında son durum...
YATAY SEYİRDE BAŞLADI
Altın fiyatları yeni güne yatay-hafif satıcılı bir seyirle başladı. Gram altın 7.315 TL, ons altın 5.190 dolar seviyesinde açılış yaparken, önceki günkü yükselişlerin ardından sınırlı kâr realizasyonları dikkat çekti.
24 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 7.299,60 TL
24 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.278,00 TL
24 ŞUBAT 2026 YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın satış fiyatı: 24.541,00 TL
24 ŞUBAT 2026 TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın satış fiyatı: 48.522,49 TL
24 ŞUBAT 2026 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.851,00 TL
24 ŞUBAT 2026 ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın satış fiyatı: 5.167,87 dolar