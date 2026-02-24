Yeni Şafak
Altın fiyatlarında 3 haftanın zirvesi: Gram altın 7.300 TL sınırında!

08:5024/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Küresel piyasalarda ons altının 5.190 doları test ederek son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşması, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Yeni güne 7.315 TL seviyesinden başlayan gram altın, kar realizasyonlarıyla 7.299 TL bandına çekilse de yükseliş ivmesini koruyor. İşte 24 Şubat 2026 çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hafif bir yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 7.315 TL seviyesinden işlem görürken çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altında son durum ne? İşte 24 Şubat 2026 altın piyasasında son durum...


YATAY SEYİRDE BAŞLADI


Altın fiyatları yeni güne yatay-hafif satıcılı bir seyirle başladı. Gram altın 7.315 TL, ons altın 5.190 dolar seviyesinde açılış yaparken, önceki günkü yükselişlerin ardından sınırlı kâr realizasyonları dikkat çekti.



24 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 7.299,60 TL

24 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.278,00 TL

24 ŞUBAT 2026 YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın satış fiyatı: 24.541,00 TL

24 ŞUBAT 2026 TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın satış fiyatı: 48.522,49 TL

24 ŞUBAT 2026 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.851,00 TL

24 ŞUBAT 2026 ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın satış fiyatı: 5.167,87 dolar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

