Mayıs ayının avantajlı kampanyalarından biri de teknoloji ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda yeni C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifinden faydalanabiliyor.