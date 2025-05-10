Araba sahibi olmanın tam zamanı. Citroen, Mayıs ayına özel olarak hem binek hem de hafif ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası başlattı. Citroen'in popüler modelleri C3, C4, C5, Ami gibi modelleri için 280 bin lira tutarında, 12 ay vadeli sıfır faiz imkanı sunuluyor.
Citroen, mayıs ayına özel olarak binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında yeni Citroen C4'ün benzinli versiyonunda 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan yeni C4 X'in MAX donanımlı versiyonunda da aynı koşullarda kredi desteği sunuluyor.
Tamamen elektrikli e-C4 ve e-C4 X modellerini satın almak isteyen kullanıcılar da yine 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.
Hafif ticari araçlarda 280 bin sıfır faizli kredi
Segmentinde sunduğu konfor ve teknolojik özelliklerle öne çıkan Citroen'in hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer için 280 bin lira tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için yüzde 2,99 faizli kredi alternatifi sunuluyor.
2024 model yılına sahip Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modelleri içinse 220 bin lira için yüzde 0 faizli, 550 bin lira için ise yüzde 2,99 faizli kredi imkanları bulunuyor.
Mayıs ayının avantajlı kampanyalarından biri de teknoloji ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda yeni C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifinden faydalanabiliyor.
Citroen'in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı olan Ami modelinde ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim imkanları sunuluyor.
Citroen C4 Fiyat Listesi Mayıs 2025
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.590.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.625.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.710.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.765.000 TL
1.2 MHEV 136 HP - ë-DCS6 Max 1.775.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.830.000 TL
Citroen yüzde 100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Mayıs 2025
115 KW Max 1.625.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.660.000 TL
Citroen C4 X Fiyat Listesi Mayıs 2025
1.2 PureTech 130 HP You 1.730.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.815.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.785.000 TL
Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Mayıs 2025
1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 2.085.000 TL
1.2 PureTech 136 HP - e-DCS6 Max 2.130.000 TL
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mayıs 2025
1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.360.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.495.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.605.000 TL
Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Mayıs 2025
1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.085.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.155.000 TL