Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki evlerin ödeme detaylarını ilk kez açıkladı. Erdoğan, "11 ilimizdeki vatandaşlarımız evlerine faizsiz sabit fiyatlarla kavuşacak. Konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca aynı fiyat ödenecek. 3+1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 TL taksit ödenecek. Peşin ödemek isteyen 484 bin TL'den evleri alabilecek" ifadelerini kullandı. İşte depremzedelere faizsiz ev fırsatının detayları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda deprem konutlarına ilişkin yeni ödeme modelini açıkladı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen 455 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Erdoğan, depremzedelere evlerin faizsiz ve sabit fiyatla verileceğini, ödemelerin anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacağını söyledi. Devletin maliyetin önemli bölümünü üstleneceğini ifade eden Erdoğan, 18 yıl boyunca sabit ödeme yapılacağını kaydetti.
"455 BİN AFET KONUTUNUN TÜM ALTYAPI BEDELLERİNİ BİZ KARŞILIYORUZ"
Değerli misafirler, geliyorum bugünkü asıl konumuza. Sosyal devlet ilkemizin vücut bulduğu alanların en başında afet zararlarının tazmini vardır. Ülkemizde son 23 yılda yaşanan doğal afetlerin hiçbirinde vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hele hele milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik. Olabilecek en uygun şartlarda, hiç kimseyi yormadan, kimseyi sıkıntıya düşürmeden afetzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturduk. 23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. Daha önce İzmir’de, Elazığ’da, Bozkurt’ta, Manavgat’ta milletimiz nasıl faizsiz, sabit fiyatlarla ev sahibi olduysa yine bu evlere de öyle sahip olacak. Bakınız, İzmir’de afet konutlarının aylık taksidi 1600 lira. Elazığ’da taksitler sadece 1060 lira. Giresun’daki kardeşlerimiz afet konutları için 1400 lira ödüyor. Yani her bir kardeşimiz son derece sembolik rakamlarla ev sahibi oldular. 11 ilimizdeki vatandaşlarımız da evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak. Son kabine toplantımızda meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Titiz bir çalışmayla milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık.
2 YIL ÖDEMESİZ, 8 BİN 750 TL TAKSİTLE
Aziz milletim, özellikle yuvalarına kavuşan depremzede kardeşlerimizin bizleri çok iyi dinlemesini kendilerinden istirham ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece altyapı dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası iki yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan iki yıl sonra ödemeye başlayacak. On sekiz yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşımıza sunacağız. Üç artı bir konutlarımız için ayda 8.750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat değişmeyecek, on sekiz yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Dediğim gibi ödemeler anahtarlar teslim alındıktan iki yıl sonra başlayacak. Vatandaşımıza bir alternatif daha sunuyoruz. Peşin ödemek isteyen olursa Meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak. Yine köy evlerimizde altyapı maliyetlerini karşılayacak, ayrıca maliyet üzerinden yüzde elli indirim yapacağız. Orada da ödemeler on sekiz yıl boyunca 8.100 lira sabit taksitle olacak. Yine peşin almak isteyen vatandaşımız köy konutlarımızı da 448 bin liradan peşin olarak alabilecek. Evet, açıkladığımız ödeme rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla, güvenle, güle güle otursunlar diyorum.
Çok değerli dava arkadaşlarım, biz siyaseti kendi ikbalimiz için değil, 86 milyonun her bir ferdinin huzuru, güvenliği, müreffeh ve mutlu yarınları için yapıyoruz. 24 yıldır siyaset arenasında niçin bulunduğumuzu, milletimizin bu görevlere bizleri hangi sebeplerle getirdiğini, mukaddes emanetini niçin bize tevdi ettiğini asla unutmadık, unutmuyoruz, hiçbir zaman da unutmayacağız. Buradaki arkadaşlarımla, teşkilatımızdaki tüm kardeşlerimle her zeminde hizmet etmenin, siyaset üretmenin, millete hizmet sancağını daha yükseğe çıkartmanın mücadelesi içindeyiz.
Murat Kurum deprem konutlarının detaylarını paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için faizsiz, iki yıl ödemesiz ve 18 yıl sabit taksitli konut kampanyasının ayrıntıları ile ilgili X hesabından paylaşım yaptı:
Cumhurbaşkanımız Sayın
@RTErdogan
açıkladı.
Asrın felaketinden etkilenen illerimizde afet konutlarında ödemeler 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 18 yıl boyunca sabit fiyatla olacak.
PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM
Bir afet konutunun (3+1 konut ) taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL, aylık sabit taksidi ise 8 bin 750 TL olacak. Peşin fiyatı da 484 bin TL olacak. Bir köy evinin ise taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksidi de 8 bin 100 TL olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanımız Sayın
@RTErdogan
:
📌Afet konutlarının tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz.
📌Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz.
📌Böylece alt yapı dâhil, konut fiyatlarının yüzde 65’ini devletimiz ödüyor.
📌Dahası, 2 yıl ödeme almayacağız.
📌Vatandaşımız 18 yıl boyunca aynı fiyatla ödeyecek.
📌Peşin ödemek isteyen olursa, Meclis’imizde düzenleme yapacağız.
📌4️⃣8️⃣4️⃣ bin liradan; yani neredeyse 4’te 1’i fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek.
📌Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız, uygun şartlarda gerekli kolaylığı sunacak.