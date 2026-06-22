Devlet desteğiyle hayatları değişti: Tüm Türkiye'ye örnek oldular

Korkusuz, devlet desteğiyle konforlu ortamda arıcılık yaptıklarını anlatarak, arıcılığa sağlanan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.





"Son yıllarda arıcılığa büyük önem veriliyor ve ciddi destekler sağlanıyor. Devlet desteği olmasaydı arıcılık bu kadar gelişemezdi. Yağmurdan dolayı çiçekler çok güzel. İnşallah sezon güzel geçecek. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandı." ifadelerini kullanan Korkusuz, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.





Korkusuz, devletten aldıkları destekle kovan sayısını 1300'e çıkardıklarını, geçen yıl yaklaşık 20 ton bal ürettiklerini dile getirerek, "Kuraklık nedeniyle arı ölümleri yaşanmıştı. İnşallah bu yıl yağışların da etkisiyle daha iyi verim alacağız. Tüm arıcılarımıza bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.