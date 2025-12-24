Devlet desteğiyle kurdu: 300 ton üretim yapıyor! Elektriği de güneş panelleriyle karşılıyor

Mantarların hasadı 36'ncı günde başlıyor





Hüseyin Savaş Gökmen, tesisin yıllık yaklaşık 300 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.





Güneş enerjisi sistemiyle tesisin tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor olmasının üretim maliyetini düşürdüğünü belirten Gökmen, "Hatta yaz aylarında fazla gelen elektrik üretimini dağıtım şirketlerine satıyoruz. Mantar üretiminde ortalama 36'ncı günde hasada başlıyoruz. Yaklaşık 48 ve 49'uncu günlerde ise üretim tamamen sona eriyor. Toplanan mantarları Balıkesir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere gönderiyoruz." dedi.





Tesiste sabit olarak 4-5 erkek çalışanın görev yaptığını dile getiren Gökmen, üretimin yoğunlaştığı günlerde ise 8 ila 10 kadın çalışana istihdam sağladığını kaydetti.