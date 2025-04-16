Dronlara yeni görev: Yerli drona kıyıların haritasını çıkarma görevi

“Drona entegre olduğunda bunlar su üstü ve su altı haritalamasının eş zamanlı çıkarılmasını sağlıyor. Kıyı alanları, göller ve nehirlerin haritalanması, kıyılar ve su altında kalan kısımların haritalanması, 3 boyutlu olarak modellenmesi mümkün oluyor.





Bu veriler birçok alanda kullanılıyor. Su altı arkeolojisiyle kıyı ve su altının üç boyutlu modellemesi mümkün oluyor. Kıyı mühendisliğinde kıyıya yapılacak yapıların zemin taramalarında kullanılıyor. Türkiye gibi kıyı erozyonuna sahip yerlerde toprak kayıplarının yıllara bağlı olarak ne kadar olduğu çok hızlı modellenmesinde kullanılabilir.”