Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş "Hazırlık yaptığım süreç" diyerek açıkladı: Sert çakılma kapıda

İŞÇİLİK MALİYETİNE DİKKAT





Altın alımında banka ve serbest piyasa arasındaki tercihleri değerlendiren Memiş, yatırımcıları işçilik maliyetleri konusunda uyararak alternatif yöntemlere işaret etti:





"Bankadan ya da darphane sertifikası üzerinden alımın bazı dönemlerde daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Fiziki altın alırken yüksek işçilik maliyetleri oluşabiliyor. Bu maliyetlerin kim tarafından alındığını sorgulamak gerekiyor. Sektördeki dengesizliklerin zamanla normalleşeceğini düşünüyorum"





Uzun vadeli düşünenler için stratejinin değişmemesi gerektiğini belirten Memiş, sözlerine şöyle devam etti:





"Uzun vadeli yatırımcı için kısa vadeli makas farkı çok belirleyici olmayabilir. Önemli olan uygun seviyeden maliyetlenmek. Fiziki altın her zaman tercih edilse de bazı dönemlerde banka veya sertifika tarafı daha mantıklı olabilir"



