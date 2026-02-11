Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş "Hazırlık yaptığım süreç" diyerek açıkladı: Sert çakılma kapıda

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir ve döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, Finans Analisti İslam Memiş’ten yatırımcıları yakından ilgilendiren çarpıcı bir analiz geldi. Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, gram altından ons bazındaki hedeflere kadar geniş bir perspektifte piyasayı değerlendiren Memiş, özellikle altın yatırımcısı için “kader anı” niteliğinde uyarılarda bulundu.
Piyasaların yakından takip ettiği Finans Analisti İslam Memiş, altın, döviz ve borsa yatırımcıları için yol haritasını çizdi. Özellikle ons altındaki tarihi zirve beklentisi ve sonrasında yaşanabilecek sert hareketlere dikkat çeken Memiş, "altın vuruş" olarak tanımladığı süreç için yatırımcıları uyardı.
BORSA İSTANBUL'DA KİRİTİK SEVİYELER
Yılın ikinci yarısı için endeks tarafındaki pozitif beklentisini koruduğunu belirten İslam Memiş, Borsa İstanbul’daki teknik görünümü değerlendirdi. 12.800–13.800 puan bandını yakından izlediğini ifade eden uzman isim şu teknik analizi paylaştı:
"Yükselişlerin devamı için 13.800 puan üzerinde kalıcı kapanışlar görmemiz gerekiyor ki 14.150 puan seviyesi tekrar test edilebilsin. Ancak teknik olarak düzeltmelerin henüz bitmediğini ve orta vadede 12.800 destek seviyesinin daha olası olduğunu düşünüyorum"
DÖVİZ KURLARINDA YÖN VE HEDEFLER
Döviz piyasasındaki hareketliliği de yorumlayan Memiş, özellikle Euro/Dolar paritesindeki beklentilerini ve mevcut kur seviyelerini şu sözlerle aktardı:
"Dolar/TL 43,62 seviyesinde, Euro/TL ise 52 lira civarında. Euro/dolar paritesi geçen hafta 1,1780’e kadar gerilemişti. Bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2122 seviyesi hedef konumunda, bu nedenle euro tarafında pozitif beklentim sürüyor"
ALTINDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE
Ons altının uluslararası piyasalardaki 5.045 dolarlık seyrine dikkat çeken Memiş, piyasanın ABD’den gelecek verilere odaklandığını vurguladı:
"ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri bekleniyor. Piyasalarda temkinli, yatay ve gergin bir bekleyiş var. Bu verilerle birlikte bir yön kırılımı olacaktır ancak yön henüz net değil"
Kritik teknik seviyelerin altını çizen analist, olası senaryoları şöyle özetledi:
"Eğer yukarı yönlü kırılırsa 5.200 dolar gündeme gelir. Kırılamazsa 4.800 dolar destek seviyesi çalışabilir. Yani 200 dolar aşağı ya da 200 dolar yukarı potansiyel söz konusu. Veriler açıklandıktan sonra kısa vadeli pozisyonlar için daha net karar verilebilir"
GRAM ALTINDA 10 BİN TL HEDEFİ
Ons tarafındaki durağanlığın iç piyasaya etkisini değerlendiren Memiş, gram altın için yıl sonu hedefini korurken düşüşlerin sınırlı kalacağını belirtti:
"Ons altındaki stabil görünüm gram altın TL fiyatına da yansıyor. Gram altın serbest piyasada 7.343 lira seviyesinde. Makas aralıkları geçen haftaya göre daralmış durumda. 7.000 lira seviyesinin altına sarkmasını beklemiyorum. Yıl içinde 10.000 lira seviyesi beklentim devam ediyor. 7.000–8.000 lira aralığında dalgalanma olabilir"
İŞÇİLİK MALİYETİNE DİKKAT
Altın alımında banka ve serbest piyasa arasındaki tercihleri değerlendiren Memiş, yatırımcıları işçilik maliyetleri konusunda uyararak alternatif yöntemlere işaret etti:
"Bankadan ya da darphane sertifikası üzerinden alımın bazı dönemlerde daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Fiziki altın alırken yüksek işçilik maliyetleri oluşabiliyor. Bu maliyetlerin kim tarafından alındığını sorgulamak gerekiyor. Sektördeki dengesizliklerin zamanla normalleşeceğini düşünüyorum"
Uzun vadeli düşünenler için stratejinin değişmemesi gerektiğini belirten Memiş, sözlerine şöyle devam etti:
"Uzun vadeli yatırımcı için kısa vadeli makas farkı çok belirleyici olmayabilir. Önemli olan uygun seviyeden maliyetlenmek. Fiziki altın her zaman tercih edilse de bazı dönemlerde banka veya sertifika tarafı daha mantıklı olabilir"
ALTIN VURUŞ UYARISI
Memiş’in analizlerinde en dikkat çeken bölüm ise "altın vuruş" adını verdiği senaryo oldu. Yükselişin ardından piyasada sert bir geri çekilme beklediğini ifade eden Memiş, yatırımcıları şu sözlerle uyardı:
"Ons altın tarafında geri çekilmeler görebiliriz ancak asıl hazırlık yaptığım süreç “altın vuruş” dediğim sert bir yükseliş ve ardından sert bir düzeltme ihtimali"
"5.880 ya da 6.000 dolar seviyelerinden sert bir düşüşle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle temkinli olmakta fayda var"
GÜMÜŞTE SABIR TAVSİYESİ
Son olarak gümüş piyasasına değinen Memiş, gümüşün ons fiyatının 82 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, bu emtianın her yatırımcı profiline uygun olmayabileceğini belirtti:
"90 dolar direnci takip ediliyor. Gümüş volatil bir emtia ve sabır gerektiriyor. Her yatırımcı gümüşü taşıyamaz. Uygun seviyeler oluşmadan pozisyon almayı düşünmüyorum"
Memiş, genel beklentisini özetleyerek sözlerini şu uyarıyla noktaladı:
"Gram altında 10.000 lira, ons altında 5.880–6.000 dolar seviyeleri önemli eşikler olarak takip ediliyor"