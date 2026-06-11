Emekli temmuz zammı için son rakam çıktı! İşte 20 Bin TL maaş alanlara kuruşu kuruşuna yeni zamlı rakamlar

Emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için kritik süreçte geri sayım sürüyor. Enflasyon verilerinin peş peşe açıklanmasıyla birlikte beş aylık tablo büyük ölçüde netleşirken, milyonlarca emekli hem kök maaşlara yansıyacak artışı hem de en düşük emekli aylığında yapılabilecek olası düzenlemeyi yakından takip ediyor.

1 /10 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammına ilişkin beklentiler netleşmeye devam ediyor. Beş aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş artışına dair güçlü bir tablo oluşurken, haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte kesin zam oranı resmen belirlenmiş olacak.

2 /10 Merkez Bankası piyasa anketindeki %18,05'lik 6 aylık toplam TÜFE hedefine ulaşılması için masada kalan haziran ayı net enflasyon beklentisi ise %1,24 olarak hesaplandı. İşte tek bir matematik işlemiyle bile uğraşmanıza gerek kalmadan, netleşen %16,60 kesin zam ve %18,05'lik 6 aylık beklenti senaryolarına göre temmuzda hesabınıza yatacak kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...

3 /10 Mevcut maaş: 20.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 23.320 TL olur. Artış 3.320 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 23.700 TL olur. Artış 3.700 TL. Mevcut maaş: 21.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 24.486 TL olur. Artış 3.486 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 24.885 TL olur. Artış 3.885 TL.

4 /10 Mevcut maaş: 22.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 25.652 TL olur. Artış 3.652 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 26.070 TL olur. Artış 4.070 TL. Mevcut maaş: 23.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 26.818 TL olur. Artış 3.818 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 27.255 TL olur. Artış 4.255 TL.

5 /10 Mevcut maaş: 24.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 27.984 TL olur. Artış 3.984 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 28.440 TL olur. Artış 4.440 TL. Mevcut maaş: 25.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 29.150 TL olur. Artış 4.150 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 29.625 TL olur. Artış 4.625 TL.

6 /10 Mevcut maaş: 26.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 30.316 TL olur. Artış 4.316 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 30.810 TL olur. Artış 4.810 TL. Mevcut maaş: 27.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 31.482 TL olur. Artış 4.482 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 31.995 TL olur. Artış 4.995 TL. Mevcut maaş: 28.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 32.648 TL olur. Artış 4.648 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 33.180 TL olur. Artış 5.180 TL.

7 /10 Mevcut maaş: 29.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 33.814 TL olur. Artış 4.814 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 34.365 TL olur. Artış 5.365 TL. Mevcut maaş: 28.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 32.648 TL olur. Artış 4.648 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 33.180 TL olur. Artış 5.180 TL. Mevcut maaş: 29.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 33.814 TL olur. Artış 4.814 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 34.365 TL olur. Artış 5.365 TL.

8 /10 Mevcut maaş: 30.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 34.980 TL olur. Artış 4.980 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 35.550 TL olur. Artış 5.550 TL. Mevcut maaş: 31.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 36.146 TL olur. Artış 5.146 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 36.735 TL olur. Artış 5.735 TL. Mevcut maaş: 32.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 37.312 TL olur. Artış 5.312 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 37.920 TL olur. Artış 5.920 TL.

9 /10 Mevcut maaş: 33.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 38.478 TL olur. Artış 5.478 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 39.105 TL olur. Artış 6.105 TL. Mevcut maaş: 34.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 39.644 TL olur. Artış 5.644 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 40.290 TL olur. Artış 6.290 TL. Mevcut maaş: 35.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 40.810 TL olur. Artış 5.810 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 41.475 TL olur. Artış 6.475 TL. Mevcut maaş: 36.000 TL 5 aylık TÜFE’ye göre 41.976 TL olur. Artış 5.976 TL. 6 aylık TÜFE beklentisine göre 42.660 TL olur. Artış 6.660 TL.