Eşinin bileziğini bozdurarak başladı: Eskişehirli girişimci şimdi 750 kişiye istihdam sağlıyor

“Eşimin 1 adet bileziğini bozdurup kurduğum bir firma”





Eşinin 1 adet bileziğini bozdurduğunu ve çocukları Efe ile Naz'ın isimlerini verdiği Efenaz Lojistik'i kurduğunu söyleyen Çil, “Bir dost meclisinde sohbet ederken, artık kendi adıma bir şeyler yapmam gerektiği fikri karşı taraftan geldi. Bunu düşünüp daha sonrasında işten ayrıldıktan sonra bir terazi kurmam neticesinde böyle oldu. Daha sonrasında Serdar Uğur Yalçın abimin odasında, bu işe hazır olduğumu ve desteklenirse bir şeyler yapabileceğimi beyan ettikten sonra Efenaz'ın hikayesi başlamış oldu. O gün orada ilk adımımızı attık. Aslında Efenaz, eşimin 1 adet bileziğini bozup kurduğum bir firma. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık 700-750 çalışanı olan, Eskişehir özelinde 30 bin metrekare kapalı alana hükmeden, bunun yanında Tekirdağ ve İstanbul'da projeler yapmış bir firma haline geldik. Yola ilk çıkışta hiç bütçesi olmayan ama büyük hayalleri ve hedefleri olan bir insandım. Ticarete öyle girdim” dedi.