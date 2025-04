Eşinin bileziğini bozdurarak başladı: Eskişehirli girişimci şimdi 750 kişiye istihdam sağlıyor

“Şu an yaklaşık 750 personelimiz var, bunların yaklaşık 650'si bayan. Biz bayan istihdamına ağırlık veren bir firmayız. Aslında ilk yola çıktığımızda da bizim en büyük gücümüzü bayanlar oluşturdu. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde çok fazla bayan istihdamı yoktu mesela. Eskişehir sanayisiyle bayanları tanıştıran ve sanayideki firma sahiplerine, 'Biz bu işi kadınlarla da yapabiliriz' fikrini edindiren firma da aslında Efenaz'dır. Bizim tesislerimizde yapılan, paketlenen, gruplanan ve montajlanan ürünler dünyanın her yerine gidiyor. Çünkü müşterilerimiz kurumsal ve büyük, dünya çapında ihracatları olan firmalar. Bizim tesislerimizde elimizden çıkan bütün ürünler dünyanın her yerinde satışa sunuluyor.”