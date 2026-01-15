Ev alacaklar dikkat! Para devri tamamen değişiyor: Bu kurala uymayan ne alabilecek ne satabilecek

Konut alım-satımında dengeleri değiştirecek yeni bir düzenleme geliyor. Devletin hayata geçirmeye hazırlandığı uygulamayla, belirlenen kurala uymayanlar artık ev alıp satamayacak. Peki ev alım satımında yeni sistem nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

1 /8 Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım-satımında başarıyla kullanılan “Güvenli Ödeme Sistemi”ni artık konut ve arsa satışlarına da taşıyor.

2 /8 Yeni düzenleme ile taşınmaz alım-satım işlemlerinde satış bedelinin tapu devriyle eş zamanlı olarak güvenli sistem üzerinden aktarılması zorunlu hale getirilecek.

3 /8 Tapuda para devri tamamen değişiyor

Mevcut uygulamada konut satışlarında ödeme çoğu zaman taraflar arasında doğrudan yapılıyor. Bu durum hem alıcıyı hem satıcıyı ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte satış bedeli, tapu devriyle eş zamanlı olarak güvenli ödeme sistemi üzerinden aktarılacak.

4 /8 Güvenli ödeme zorunlu hale geliyor

Yeni sistemle; Alıcı parasını güvenli havuza yatıracak Tapu devri tamamlanmadan ödeme satıcıya geçmeyecek Tapu işlemi gerçekleştiği anda bedel otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak

5 /8 Bu kurala uymayan satışlara izin verilmeyecek. Amaç: Dolandırıcılığı ve kayıt dışını bitirmek Yetkililer, uygulamanın özellikle son yıllarda artan sahte satış, eksik bedel gösterimi ve mağduriyetlerin önüne geçeceğini vurguluyor. Aynı zamanda yüksek meblağlı nakit işlemler de tarihe karışacak.



6 /8 Ne zaman başlayacak?

Yeni uygulamanın 1 Mayıs itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Tarih netleştiğinde resmi duyuru yapılacak ve tüm konut alım-satım işlemleri bu sistem üzerinden yürütülecek.

7 /8 Kimleri kapsıyor?

Ev alanlar Ev satanlar Arsa ve taşınmaz alım-satımı yapan herkes

