Fiyatlar yeni yılda uçacak: Türkiye’de hâlâ ulaşılabilir olan 10 sedan otomobil

Türkiye’de otomobil fiyatları durmaksızın yükselirken sedan almak isteyenler için seçenekler giderek daralıyor. Zam beklentisinin arttığı yeni yıl öncesinde markalar fiyat listelerini güncellemeye hazırlanırken, hâlâ nispeten ulaşılabilir seviyede kalan sedan modeller dikkat çekiyor. Hem yerli hem ithal modellerin yer aldığı listede fiyatlar 1 milyon 689 bin TL’den başlıyor. Motor gücü, donanım özellikleri ve segmentine göre sunduğu avantajlarla öne çıkan en ekonomik 10 sedan modelini sizler için derledik.