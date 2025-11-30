Yeni Şafak
Fiyatlar yeni yılda uçacak: Türkiye’de hâlâ ulaşılabilir olan 10 sedan otomobil

20:5930/11/2025, Pazar
Yeni yılda otomobil fiyatlarının daha da artması beklenirken Türkiye’de hâlâ ulaşılabilir seviyede kalan 10 sedan model öne çıkıyor. Yerli ve ithal seçeneklerin yer aldığı listede fiyatlar 1 milyon 689 bin TL’den başlıyor; motor gücü, donanım ve tüketim değerleriyle en avantajlı modeller sıralandı.

Türkiye’de otomobil fiyatları durmaksızın yükselirken sedan almak isteyenler için seçenekler giderek daralıyor. Zam beklentisinin arttığı yeni yıl öncesinde markalar fiyat listelerini güncellemeye hazırlanırken, hâlâ nispeten ulaşılabilir seviyede kalan sedan modeller dikkat çekiyor. Hem yerli hem ithal modellerin yer aldığı listede fiyatlar 1 milyon 689 bin TL’den başlıyor. Motor gücü, donanım özellikleri ve segmentine göre sunduğu avantajlarla öne çıkan en ekonomik 10 sedan modelini sizler için derledik.

10 - Honda Civic

1997–2021 yılları arasında Türkiye’de üretilen Civic, yerli üretimin sona ermesiyle artık tamamen ithal geliyor. Hem benzinli hem LPG’li seçenekleri bulunan modelde 182 bg güç üreten motor yer alıyor. Ortalama 6,7 litre tüketen Civic’in güncel fiyatı 2.360.000 TL.

9 - BYD Seal

Manisa’daki yatırım süreciyle gündemde olan BYD’nin tamamen elektrikli sedanı Seal, 215 bg güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlıyor. Temmuzdan bu yana fiyatı yüzde 22 artan modelin güncel etiketi 2.349.000 TL.

8 - Ford Focus Sedan

Listenin iki dizel modelinden biri olan Focus, artık yalnızca sedan gövdeyle Türkiye’de satışta. Almanya üretimi model, 115 bg güç veren 1.5 litrelik dizel motorla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.245.000 TL.

7 - Hyundai Ioniq 6

Yeni vergi düzenlemesinden etkilenen ithal elektriklilerden Ioniq 6, aerodinamik tasarımıyla öne çıkıyor. 149 bg elektrik motoru, 429 km karma, 586 km şehir içi menzil sunuyor. Temmuzdan bu yana yüzde 17 zamlanan fiyatı şu anda 2.199.000 TL.

6 - Skoda Octavia


Volkswagen Jetta’nın birçok pazardan çekilmesiyle boşluğu dolduran Octavia, markanın en çok satan modeli konumunda. 1.5 litrelik mild-hybrid benzinli motor 150 bg güç üretiyor. Yıl sonu kampanyalarıyla fiyatı düşen Octavia’nın başlangıç fiyatı 1.999.900 TL.

5 - Peugeot 408

Sedan-SUV karışım tasarımıyla öne çıkan Peugeot 408’in fiyatı yaz dönemine göre geriledi. 130 bg güç üreten 1.2 litrelik benzinli motorla satılan modelin güncel fiyatı 1.995.000 TL.


4 - Renault Megane Sedan


Yerli üretim modellerden biri olan Megane Sedan, dizel seçeneğe sahip olsa da en uygun versiyon 140 bg güç sağlayan 1.3 litrelik benzinli otomatik seçenek. Baz paket fiyatı 1.903.200 TL.

3 - Togg T10F


Eylül ayında yollara çıkan yerli elektrikli sedan T10F, rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor. 218 bg güç üreten standart menzilli V1 versiyonu, 1.878.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta.

2 - Toyota Corolla Sedan


Yerli üretim Corolla Sedan, üç silindirli 1.5 litrelik benzinli motoru ile 125 bg güç üretiyor ve 6,2 litre ortalama tüketim sunuyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan sedan versiyonun fiyatları 1.750.000 TL’den başlıyor.

1 - Fiat Egea Sedan


Yıl sonunda üretiminin sona ermesi beklenen Egea Sedan için fabrikanın birkaç aylık ek üretim yapabileceği konuşuluyor. Benzinli versiyon manuel şanzımanla gelirken otomatik yalnızca dizelde mevcut. 130 bg güç veren 1.6 dizel motorlu Egea, 1.689.900 TL ile Türkiye’nin en ucuz sedanı olmaya devam ediyor.

